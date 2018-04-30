"Барселона" определилась с трансферным бюджетом на лето

Теги барселонаантуан гризманн

"Барселона" определилась с трансферным бюджетом на летоКаталонская "Барселона" уже определилась со своим трансферным бюджетом на ближайшее лето, информирует испанская пресса.

Так, по окончанию текущего сезона на укрепление своего состава "сине-гранатовые" планируют выделить 200 миллионов евро. Каталонцы рассчитывают подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, а также трех игроков в линию обороны - правого, левого и центрального защитников.

Напомним, "Барселона" отпраздновала свое 25-е чемпионство сразу же на "Риасоре". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов