"Барселона" определилась с трансферным бюджетом на лето

Каталонская "Барселона" уже определилась со своим трансферным бюджетом на ближайшее лето, информирует испанская пресса.

Так, по окончанию текущего сезона на укрепление своего состава "сине-гранатовые" планируют выделить 200 миллионов евро. Каталонцы рассчитывают подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, а также трех игроков в линию обороны - правого, левого и центрального защитников.

Напомним, "Барселона" отпраздновала свое 25-е чемпионство сразу же на "Риасоре". | soccernews.ru