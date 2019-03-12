"Барселона" определилась с трансферным предложением по звезде "Аякса"

"Барселона" хочет купить защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен оформить трансфер летом и готов заплатить за игрока 70 миллионов евро. Сам де Лигт готов перейти в "Барселону", которая ранее подписала контракт с его другом хавбеком "Аякса" Френки де Йонгом.

Впрочем, приобрести 19-летнего де Лигта будет непросто, так как его агентом является Мино Райола, который запросит большую сумму в качестве комиссионных. Также игроком интересуются "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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