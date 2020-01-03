"Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год

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"Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год

Издание AS выяснило трансферные планы "Барселоны" на текущий год.

Сообщается, что "сине-гранатовые" намерены подписать центрального защитника и одного или двух нападающих.

Новый центрбек в перспективе должен заменить в составе "блауграны" Жерара Пике.

Что касается форвардов, то от них в каталонском клубе ждут формирования нового атакующего трио, в которое также войдёт воспитанник "Барсы" Ансу Фати.

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