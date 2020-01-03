"Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год
Издание AS выяснило трансферные планы "Барселоны" на текущий год.
Сообщается, что "сине-гранатовые" намерены подписать центрального защитника и одного или двух нападающих.
Новый центрбек в перспективе должен заменить в составе "блауграны" Жерара Пике.
Что касается форвардов, то от них в каталонском клубе ждут формирования нового атакующего трио, в которое также войдёт воспитанник "Барсы" Ансу Фати.
Не пропустите: "Барселона" назвала 12 задач Месси на 2020-й год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год
-
ПСВ хочет усилиться защитником "Милана"
-
Жардим назвал инициатора своего увольнения из "Монако"
-
Стало известно, почему "Бейджин Гуоан" передумал выкупать у "Спартака" Фернандо
-
Бундеслига определила лучшие голы десятилетия
-
Клопп прокомментировал серию "Ливерпуля" без поражений в АПЛ длиною в год
-
Пабло Освальдо возобновил карьеру
-
СМИ узнали, когда "Зенит" отправится на первый тренировочный сбор
-
Манджукич: "Мне очень понравилось играть с Роналду"
-
Алиссон отстоял на ноль в 26 из 50 первых матчей АПЛ. Это третий результат в истории
-
"Мидлсбро" арендовал хавбека "Манчестер Сити"
-
Ван Бронкхорста зовут в Китай
-
"Тоттенхэм" сделал предложение о приобретении защитника "Лестера"
-
1
"Барселона" назвала 12 задач Месси на 2020-й год
-
"Астон Вилла" нацелилась на форварда "Челси"
-
Трансфер Макарова в "Рубин" сорвался
-
Главные новости дня: 2 января
-
"Ливерпуль" повторил рекорд "Ман Сити", набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ
-
Вайгль подписал контракт с "Бенфикой" до 2024 года
-
Голевой пас Руни в дебютной игре помог "Дерби Каунти" обыграть "Барнсли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10