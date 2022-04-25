"Барселона" определилась с трансферными планами на лето
"Барселона" может подписать семь футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес хочет видеть в команде нового вратаря, центрального защитника, двух крайних защитников, центрального полузащитника, а также двух нападающих.
Ожидается, что "Барселона" на правах свободных агентов подпишет защитника "Челси" Андреаса Кристенсена и полузащитника "Милана" Франка Кессье.
При этом каталонцам придется расстаться с кем-то из нынешних игроков. Клуб могут покинуть вратарь Нето, защитники Дани Алвес, Клеман Лангле, Самуэль Умтити, Оскар Мингеса, Серхи Роберто и Сержиньо Дест, полузащитники Адама Траоре, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкау и Алекс Кольядо, нападающие Усман Дембеле, Люк де Йонг, Мемфис Депай и Мартин Брэйтуэйт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14