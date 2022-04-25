"Барселона" определилась с трансферными планами на лето

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"Барселона" определилась с трансферными планами на лето

"Барселона" может подписать семь футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес хочет видеть в команде нового вратаря, центрального защитника, двух крайних защитников, центрального полузащитника, а также двух нападающих.

Ожидается, что "Барселона" на правах свободных агентов подпишет защитника "Челси" Андреаса Кристенсена и полузащитника "Милана" Франка Кессье. 

При этом каталонцам придется расстаться с кем-то из нынешних игроков. Клуб могут покинуть вратарь Нето, защитники Дани Алвес, Клеман Лангле, Самуэль Умтити, Оскар Мингеса, Серхи Роберто и Сержиньо Дест, полузащитники Адама Траоре, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкау и Алекс Кольядо, нападающие Усман Дембеле, Люк де Йонг, Мемфис Депай и Мартин Брэйтуэйт.

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