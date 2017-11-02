"Барселона" определилась с трансферными приоритетами на январь

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"Барселона" определилась с трансферными приоритетами на январьКаталонская "Барселона" определилась с трансферными приоритетами на ближайшее зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям sport.es, "сине-гранатовые" планируют подписать центрального защитника и форварда. Кроме того, руководство клуба планирует расстаться с тремя-четырьмя своими игроками, которые не входят в планы тренерского штаба команды.

Напомним, "Барселона" следит за защитником "Интера". | soccernews.ru

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