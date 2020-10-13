"Барселона" определилась с тремя целями на зимнее трансферное окно

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"Барселона" определилась с тремя целями на зимнее трансферное окно

"Барселона" собирается активно провести зимнюю трансферную кампанию, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в планах каталонского клуба купить сразу трёх футболистов. Речь идёт об игроках, чьи переходы сорвались летом.

Это защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум и форвард "Лиона" Мемфис Депай.

Стоит отметить, что у всех троих в июне 2021 года истекают контракты, поэтому "Барса" сможет их заполучить по небольшой цене.

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