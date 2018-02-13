"Барселона" определилась с третьей трансферной целью на лето

Теги барселонабавария мюнхендавид алаба

"Барселона" определилась с третьей трансферной целью на летоКаталонская "Барселона" определилась уже со своей третьей трансферной целью на следующее лето, информирует испанская пресса.

Сообщается, что вслед за приобретением форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и полузащитника бразильского "Гремио" Артура "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Напомним, Ди Мария не исключил свой возможный переход в "Барселону". | soccernews.ru

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