"Барселона" определилась с третьей трансферной целью на лето

Каталонская "Барселона" определилась уже со своей третьей трансферной целью на следующее лето, информирует испанская пресса.

Сообщается, что вслед за приобретением форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и полузащитника бразильского "Гремио" Артура "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Напомним, Ди Мария не исключил свой возможный переход в "Барселону". | soccernews.ru