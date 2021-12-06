"Барселона" определилась с условиями финального предложения Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" сделает последнее предложение французскому нападающему Усману Дембеле о продлении контракта, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.
По сведениям источника, каталонский клуб готов платить футболисту 11 миллионов евро в год без учета бонусов. Таким образом, форвард сможет зарабатывать семь миллионов в год "чистыми".
Напомним, что контракт 24-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает через полгода. Подписать игрока бесплатно намерены "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
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