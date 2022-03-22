"Барселона" определилась с заменой Дембеле

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"Барселона" определилась с заменой Дембеле

Фото: инстаграм Рафиньи\Автор неизвестен

"Барселона" нашла замену французскому вингеру команды Усману Дембеле в АПЛ, сообщает издание Sport.

По информации источника, каталонский клуб обозначил бразильского игрока "Лидса" Рафинью Диаса в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно.

Отмечается, что Деку, который ранее выступал в составе "Барсы", а сейчас является скаутом клуба и агентом Рафиньи, предложил игрока каталонцам еще в начале сезона.

Представители сине-гранатовых довольны игроком и готовы подписать его летом.

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