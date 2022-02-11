"Барселона" определилась с заменой для Бускетса

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"Барселона" определилась с заменой для Бускетса

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье имеет хорошие шансы продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" видят в ивуарийце замену для действующего капитана Серхио Бускетса, которому в июле исполнится 34 года.

Напомним, что летом хавбек, вероятно, станет свободным агентом. Интерес к нему также проявляют ПСЖ и "Ливерпуль". 

В текущем сезоне Кессье сыграл за "Милан" 23 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

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