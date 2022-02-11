"Барселона" определилась с заменой для Бускетса
Полузащитник "Милана" Франк Кессье имеет хорошие шансы продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Marca.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" видят в ивуарийце замену для действующего капитана Серхио Бускетса, которому в июле исполнится 34 года.
Напомним, что летом хавбек, вероятно, станет свободным агентом. Интерес к нему также проявляют ПСЖ и "Ливерпуль".
В текущем сезоне Кессье сыграл за "Милан" 23 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14