"Барселона" определилась с заменой для Деста
Фото инстаграм Нуссаира Мазрауи
"Барселона" нацелилась на правого защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, "сине-гранатовые" видят в марокканском фулбеке замену для Сержиньо Деста, который не входит в планы тренерского штаба Хави.
Каталонский клуб уже связался с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможной сделки.
Летом Мазрауи станет свободным агентом. В текущем сезоне он сыграл за "Аякс" 21 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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