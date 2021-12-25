"Барселона" определилась с заменой для Деста

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"Барселона" определилась с заменой для Деста

Фото инстаграм Нуссаира Мазрауи

"Барселона" нацелилась на правого защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "сине-гранатовые" видят в марокканском фулбеке замену для Сержиньо Деста, который не входит в планы тренерского штаба Хави.

Каталонский клуб уже связался с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Летом Мазрауи станет свободным агентом. В текущем сезоне он сыграл за "Аякс" 21 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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