"Барселона" определилась с заменой для Гризманна

Теги барселонаманчестер ситиантуан гризманнбернарду силватрансферы

"Барселона" определилась с заменой для Гризманна

"Барселона" нашла футболиста, который сможет заменить в составе команды Антуана Гризманна, если тот уйдёт этим летом.

По информации Le10Sport, "сине-гранатовые" остановились на кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

При этом источник акцентирует внимание, что каталонский клуб не собирается вести переговоры по португальцу до продажи француза.

В текущем сезоне 25-летний Силва сыграл за "горожан" 49 матчей, забил 8 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" не планирует увольнять Сетьена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето

Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов