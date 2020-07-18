"Барселона" определилась с заменой для Гризманна
"Барселона" нашла футболиста, который сможет заменить в составе команды Антуана Гризманна, если тот уйдёт этим летом.
По информации Le10Sport, "сине-гранатовые" остановились на кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.
При этом источник акцентирует внимание, что каталонский клуб не собирается вести переговоры по португальцу до продажи француза.
В текущем сезоне 25-летний Силва сыграл за "горожан" 49 матчей, забил 8 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.
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|Команда
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|27
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|6
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|20
|Норвич Сити
|27
|18