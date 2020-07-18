"Барселона" определилась с заменой для Гризманна

"Барселона" нашла футболиста, который сможет заменить в составе команды Антуана Гризманна, если тот уйдёт этим летом.

По информации Le10Sport, "сине-гранатовые" остановились на кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

При этом источник акцентирует внимание, что каталонский клуб не собирается вести переговоры по португальцу до продажи француза.

В текущем сезоне 25-летний Силва сыграл за "горожан" 49 матчей, забил 8 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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