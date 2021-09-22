"Барселона" определилась с заменой для Кумана
Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Барселоны" может стать наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, сообщает Goal.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба считает испанского специалиста приоритетным вариантом для замены нынешнего наставника Рональда Кумана, который вскоре будет уволен.
48-летний Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. Ранее он возглавлял "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".
Напомним, что "Барселона" неудачно стартовала в нынешнем сезоне. В чемпионате Испании клуб занимает лишь восьмое место, а в Лиге чемпионов в матче 1-го тура группового этапа на своем поле проиграла "Баварии" со счетом 0:3.
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