"Барселона" определилась с заменой для Маскерано

Каталонская "Барселона" определилась с заменой для своего защитника Хавьера Маскерано, который выразил покинуть клуб уже этой зимой.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", в случае расставания с аргентинцем, подпишут бека бразильского "Палмейраса" Йерри Мину, трансфер которого был согласован двумя клубами ранее. 23-летний колумбиец обойдется каталонскому гранду в 9 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" может обменяться игроками с "Миланом". | soccernews.ru