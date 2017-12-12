"Барселона" определилась с заменой для Маскерано

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"Барселона" определилась с заменой для МаскераноКаталонская "Барселона" определилась с заменой для своего защитника Хавьера Маскерано, который выразил покинуть клуб уже этой зимой.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", в случае расставания с аргентинцем, подпишут бека бразильского "Палмейраса" Йерри Мину, трансфер которого был согласован двумя клубами ранее. 23-летний колумбиец обойдется каталонскому гранду в 9 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" может обменяться игроками с "Миланом". | soccernews.ru

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