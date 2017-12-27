"Барселона" определилась с заменой для Маскерано

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"Барселона" определилась с заменой для МаскераноКаталонская "Барселона" определилась с заменой для своего защитника Хавьера Маскерано, который в январе переберется в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

Так, по сведениям AS, с открытием трансферного окна "сине-гранатовые" завершат сделку по переходу в свой стан из бразильского "Палмейраса" Йерри Мины. За колумбийца "Барса" заплатит 9 миллионов евро.

Напомним, Пике рекомендовал "Барселоне" подписать защитника сборной Испании. | soccernews.ru

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