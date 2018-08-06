"Барселона" определилась с заменой для Мины

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"Барселона" определилась с заменой для МиныКаталонская "Барселона" определилась с заменой для своего защитника Йерри Мины, который близок к уходу из клуба.

Так, по сведениям Football Espana, в случае расставания с колумбийцем, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать бека амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта. Однако к трансферу 18-летнего голландца каталонский гранд планирует вернуться уже следующим летом.

Напомним,  Серхи Роберто прокомментировал переход Видаля в "Барселону". | soccernews.ru

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