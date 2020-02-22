"Барселона" определилась с заменой для Нето

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"Барселона" определилась с заменой для Нето

"Барселона" хочет купить нового вратаря во время летнего трансферного окна, утверждает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе недовольны игрой бразильца Нето, который прошлым летом перешёл из "Валенсии".

В связи с этим "сине-гранатовые" намерены заполучить голкипера "Аякса" Андре Онану, также входящего в сферу интересов "Челси".

В текущем сезоне камерунец пропустил 30 голов в 34 матчах. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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