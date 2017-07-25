"Барселона" определилась с заменой для Неймара

Теги барселонанеймарлоренцо инсиньенаполипсж

"Барселона" определилась с заменой для НеймараКаталонская "Барселона" определилась с возможной заменой для своего форварда Неймара, который этим летом может перебраться во французский ПСЖ.

Как информирует TransferMarketWeb, в случае расставание с бразильцем "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытку заполучить вингера итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье. Однако, вполне вероятно, что руководство клуба из Неаполя вряд ли пойдет на продажу своего ключевого игрока.

В завершившемся сезоне Инсинье забил 20 мячей и сделал 12 результативных передач в 49 матчах за "Наполи".

Напомним, Семеду не обсуждал с Роналду свой переход в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Трансферная работа Барсы похожа на клоунаду. В начале Вератти хотели, и таким дыбильным способом, типа побольше позаявлять в прессу и инсту Марко. Потом непонятные попытки увести укитайцев Поулиньо. Теперь вот Коутиньо и Инсинье они захотели и везде опять будет облом.

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правда

Qualcuno согласен. Льоренцо будет 2 Тотти и по игре и по предности.

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Qualcuno

ХАХААХАХХАХАХАХАХАХА не гоните, Инсинье из Наполи не уйдёт, он предан своему клубу.

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