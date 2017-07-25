"Барселона" определилась с заменой для Неймара

Каталонская "Барселона" определилась с возможной заменой для своего форварда Неймара, который этим летом может перебраться во французский ПСЖ.

Как информирует TransferMarketWeb, в случае расставание с бразильцем "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытку заполучить вингера итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье. Однако, вполне вероятно, что руководство клуба из Неаполя вряд ли пойдет на продажу своего ключевого игрока.

В завершившемся сезоне Инсинье забил 20 мячей и сделал 12 результативных передач в 49 матчах за "Наполи".

Напомним, Семеду не обсуждал с Роналду свой переход в "Барселону". | soccernews.ru