"Барселона" определилась с заменой для Ракитича
"Барселона" определилась с заменой для своего ведущего полузащитника Ивана Ракитича, который по окончании текущего сезона, скорее всего, покинет каталонский клуб.
Как сообщает Le Parisien, "сине-гранатовые" договорились с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо, что он станет преемником звёздного хорвата на "Камп Ноу".
Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что стороны уже согласовали зарплату, бонусы и будущую роль француза в "блаугране".
Напомним, что летом 2019 года Рабьо станет свободным агентом. Таким образом, 23-летний футболист достанется "Барселоне" бесплатно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18