"Барселона" определилась с заменой для Ракитича

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"Барселона" определилась с заменой для Ракитича

"Барселона" определилась с заменой для своего ведущего полузащитника Ивана Ракитича, который по окончании текущего сезона, скорее всего, покинет каталонский клуб.

Как сообщает Le Parisien, "сине-гранатовые" договорились с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо, что он станет преемником звёздного хорвата на "Камп Ноу".

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что стороны уже согласовали зарплату, бонусы и будущую роль француза в "блаугране".

Напомним, что летом 2019 года Рабьо станет свободным агентом. Таким образом, 23-летний футболист достанется "Барселоне" бесплатно.

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