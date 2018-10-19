"Барселона" определилась с заменой для Силлессена

"Барселона" определилась с заменой для вратаря Яспера Силлессена, который неоднократно выражал желание сменить клубную прописку в связи с дефицитом игровой практики.

Как сообщает Goal.com, альтернативой голландскому стражу ворот каталонский клуб видит Алекса Ремиро из "Атлетика Бильбао".

"Сине-гранатовые" рассчитывают подписать 23-летнего голкипера следующим летом, когда истечёт его контракт с нынешним клубом.

Стоит отметить, что Ремиро пока даже не дебютировал за основу "Атлетика", зато уже дважды сдавался в аренду - "Леванте" и "Уэске".

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