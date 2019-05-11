"Барселона" определилась с заменой для Силлессена
"Барселона" выбрала вратаря, который в следующем сезоне станет дублёром Марка-Андре тер Штегена. Сейчас этот статус принадлежит голландцу Ясперу Силлессену, который собирается покинуть "Камп Ноу".
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб решил купить Пау Лопеса из "Бетиса".
За 24-летнего футболиста "блаугране" придётся заплатить 35 миллионов евро. Сумма трансфера может быть снижена за счёт включения в сделку нескольких молодых игроков.
В текущем сезоне Лопес сыграл за "Бетис" 34 матча и пропустил 49 голов.
Не пропустите: "Барселона" включилась в борьбу за Погба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте
-
Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ
-
"Барселона" включилась в борьбу за Погба
-
Его выгнали из академии "Коринтианса", а Эмери смешал его с грязью: рассказываем историю спасителя "Тоттенхэма" Лукаса Моуры
-
Главные новости дня: 10 мая
Лента новостей
-
"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"
-
Зинченко рассказал, с кем из игроков "Манчестер Сити" дружит
-
Представители "Реала" отправились во Францию на переговоры с игроком "Лиона"
-
"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте
-
"Арсенал" и "Ювентус" поспорят за победителя ЧМ-2018
-
"Барселона" определилась с заменой для Силлессена
-
Симеоне: "Мне плевать на слухи о будущем Гризманна"
-
Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ
-
Магуайр имеет предложения от четырёх топ-клубов АПЛ
-
Ибрагимович оштрафован за симуляцию
-
3
"Барселона" включилась в борьбу за Погба
-
Салах - лучший игрок "Ливерпуля" в апреле
-
Его выгнали из академии "Коринтианса", а Эмери смешал его с грязью: рассказываем историю спасителя "Тоттенхэма" Лукаса Моуры
-
Главные новости дня: 10 мая
-
Два игрока "Торино" едва не подрались на тренировке
-
"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"
-
Адвокат Мамаева прокомментировал ситуацию с расторжением контракта с "Краснодаром"
-
Азар - лучший игрок сезона в "Челси" по версии одноклубников
-
"Брест" после шестилетнего перерыва вернулся в Лигу 1
-
МИД Азербайджана выступил с заявлением об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30