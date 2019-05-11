"Барселона" определилась с заменой для Силлессена

"Барселона" выбрала вратаря, который в следующем сезоне станет дублёром Марка-Андре тер Штегена. Сейчас этот статус принадлежит голландцу Ясперу Силлессену, который собирается покинуть "Камп Ноу".

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб решил купить Пау Лопеса из "Бетиса".

За 24-летнего футболиста "блаугране" придётся заплатить 35 миллионов евро. Сумма трансфера может быть снижена за счёт включения в сделку нескольких молодых игроков.

В текущем сезоне Лопес сыграл за "Бетис" 34 матча и пропустил 49 голов.

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