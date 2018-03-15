"Барселона" определилась с заменой Иньесте

Теги псжандрес иньестабарселонамарко верратти

"Барселона" определилась с заменой ИньестеКаталонская "Барселона" определилась с потенциальным кандидатом на замену своему капитану Андресу Иньесте, который по окончанию текущего сезона может сменить клубную прописку.

Так, по сведениям испанской прессы, главной альтернативой 33-летнему хавбеку "сине-гранатовые" назвали полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Предпринять попытки подписать итальянца "Барса" будет готова, если Иньеста таки решит уйти из команды.

Напомним, за Иньесту готов побороться гранд из АПЛ. | soccernews.ru

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