"Барселона" определилась с заменой Иньесте

Хавбек "Лацио" Луис Альберто попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Football Italia, каталонцы видят в 25-летнем игроке возможную замену Андресу Иньесте, который летом, скорее всего, покинет клуб. Ориентировочная стоимость Альберто составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Альберто провел 52 матча, отметился 10 голами и 18 ассистами.

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