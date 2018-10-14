"Барселона" определилась с заменой Месси

31 Теги барселоналионель мессимохамед салах

"Барселона" определилась с заменой МессиКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему бомбардиру Лионелю Месси.

Так, согласно информации Football Espana, в случае, если аргентинский форвард таки решит покинуть "Камп Ноу" в 2020-м году, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который, якобы, уже выразил желание попробовать свои силы в Ла Лиге.

Напомним,  через два года Месси может покинуть "Барселону" бесплатно. | soccernews.ru

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Комментарии

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РАМОН

МЕССИ НЕЗАМЕНИМ!!!!!

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Алекс

Модрич рулит

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Кеша

Кто здесь?

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Андрей

Какой смысл будет подписывать именно Салаха? К 2020-му году раскроются еще много игроков, которые станут звёздами и будут моложе Салаха. Лучше не делать поспешных выводов.

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Дмитрий

Ну Барса должна прорабатывать все варианты, тем более это способ сбить стоимость Месси. А Салах реально хороший футболист и сможет в той или иной степени заменить Месси в Барселоне...

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Я

Да вы все убогие выйдите на поле и сделайте что нибудь, герои телефонные

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Джамбон

выйди сам и сделай, че распизделся

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Furkich

ПОЧЕМУ ВСЕ ОБСИРАЮТ МЕССИ?

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Джамбон

Ну обсирают только долбаёбы и ты

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Генич

И ещё этот долбаёб со стрелками

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Валерий

Месси-гавно! лучший игрок - Саня Кокорин! поимеет всех ваших звездных деревяшек

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Дмитрий

Кокоша с Момошей скоро лет на 5 контракт с клубом небо в клеточку подпишут и полосатую форму оденут)))

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Петр

Кокорин в тюрьме

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барса

мумию не надо

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Джамбон

Гнать Месси надо, только и умеет, что базарить

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Владимир

По сравнению с Кристинкой Лео просто молчун.

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Джамбон

Да Месси мало говорит,но много делает на поле,а Роналду последнее время только пиздят и плачет

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Ррр

Слышь Хуйбон твой Роналду с Нейманом чпокаются.

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Джамбон

ссал я на роналду и твое пидорское мнение. и на месси с неймаром, понял, творожок подзалупный?

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ успокойся,не надо тут на всех ссать

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Виктор

лучший игрок- Ибрагимович. ты со своим месси иди и долбись гнида обосанная

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РАМОН

МЕССИ ЗАКОНЧИТ КАРЬЕРУ В БАРСЕЛОНЕ,А САЛАХ НАМ НАХ НЕ СДАЛСЯ

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Йо

Только на Мбаппе

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Джамбон

Давно пора было этого пидора гнать, этот петушок только советы тренерам раздает, а играть уже два года как перестал

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Джамбон

Опять ты пидор от моего имени ХУЙНЮ всякую пишешь

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Джамбон

завали, пидрила цыганская, а то я тебе лицо обоссу

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Владимир

Если действительно хочешь увидеть п..ра, то посмотри в зеркало.Откуда только идиоты берутся.

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Джамбон

Да хуй знает,я ж откуда-то взялся

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lyavon
lyavon

Давно пора!

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kruton9000
kruton9000

Как давно?! Ни капли не сомневаюсь, что еще 2 сезона назад ты бы не хотел замены Месси на Салаха.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Нашли блин замену. Салах ещё в этом сезоне зачахнет!

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