"Барселона" определилась с заменой Месси

Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему бомбардиру Лионелю Месси.

Так, согласно информации Football Espana, в случае, если аргентинский форвард таки решит покинуть "Камп Ноу" в 2020-м году, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который, якобы, уже выразил желание попробовать свои силы в Ла Лиге.

Напомним, через два года Месси может покинуть "Барселону" бесплатно. | soccernews.ru