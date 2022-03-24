"Барселона" определилась со сроком контракта для Левандовски

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"Барселона" определилась со сроком контракта для Левандовски

Фото твиттер Роберта Левандовски

"Барселона" сохраняет интерес к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы заключить со звёздным футболистом долгосрочный контракт, несмотря на его возраст (в августе исполнится 34).

Речь идёт о соглашении на четыре года. В "Барсе" уверены, что поляк сможет ещё долго выступать на высоком уровне благодаря своим спортивным качествам и образу жизни.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 45 голов и сделал 4 ассиста.

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