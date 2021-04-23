"Барселона" определилась со сроком нового контракта для Месси

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прорабатывает детали продления соглашения с Лионелем Месси.

По информации ESPN, клубу не по карману платить своей главной звезде 75 миллионов евро в год, поэтому его попытаются убедить заключить более длительный контракт, чтобы общая сумма договора, несмотря на сокращение зарплаты, получилась солидной.

На сегодняшний день рабочий вариант - подписание соглашения до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.

В текущем сезоне 33-летний Месси забил 33 гола и сделал 14 ассистов в 41 матче.

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