"Барселона" определилась со сроком нового контракта для Месси
Фото твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прорабатывает детали продления соглашения с Лионелем Месси.
По информации ESPN, клубу не по карману платить своей главной звезде 75 миллионов евро в год, поэтому его попытаются убедить заключить более длительный контракт, чтобы общая сумма договора, несмотря на сокращение зарплаты, получилась солидной.
На сегодняшний день рабочий вариант - подписание соглашения до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.
Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
В текущем сезоне 33-летний Месси забил 33 гола и сделал 14 ассистов в 41 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14