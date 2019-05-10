"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

"Барселона" приняла решение продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляет "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что бразилец перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро. В последствии эта сумма увеличилась за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 52 поединка во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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