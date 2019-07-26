"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

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"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

Несмотря на не самую удачную игру Филиппе Коутиньо в составе "Барселоны", каталонский клуб рассчитывает выручить крупную сумму на трансфере полузащитника.

Как сообщает Mundo Deportivo, "блауграна" оценила звёздного бразильца в 120 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость на сегодняшний день на 30 миллионов меньше.

"Барса" намерена максимально отбить потраченные на хавбека деньги, однако пока предложений по нему у клуба нет.

Напомним, что "сине-гранатовые" купили Коутиньо полтора года назад у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провёл 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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