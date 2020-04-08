"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

"Барселона" намерена продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за 90 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, испанский клуб не согласен на снижение цены, так как рассчитывает хотя бы частично компенсировать его стоимость. В январе 2019 года хавбек перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.

Каталонцы готовы отдать хавбека в аренду с обязательством выкупа. Бразильцем интересуются английские клубы, но они согласны только на аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Мюнхенцы имеют право выкупа игрока за 120 миллионов евро, но, скорее всего, откажутся от данной опции. Контракт Коутиньо с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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