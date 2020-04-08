"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

Теги филиппе коутиньобарселонатрансферы

"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

"Барселона" намерена продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за 90 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, испанский клуб не согласен на снижение цены, так как рассчитывает хотя бы частично компенсировать его стоимость. В январе 2019 года хавбек перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.

Каталонцы готовы отдать хавбека в аренду с обязательством выкупа. Бразильцем интересуются английские клубы, но они согласны только на аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Мюнхенцы имеют право выкупа игрока за 120 миллионов евро, но, скорее всего, откажутся от данной опции. Контракт Коутиньо с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на бывшего защитника "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 апреля

Главные новости дня: 7 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов