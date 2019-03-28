"Барселона" определилась со стоимостью Малкома
"Барселона" готова рассмотреть вариант с продажей вингера Малкома.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы готовы расстаться с 22-летним бразильцем за 50 миллионов евро. Ранее игроком интересовались "Ливерпуль" и "Интер".
Напомним, что "Барселона" приобрела Малкома летом 2018 года за 41 миллион евро.
В этом сезоне он принял участие в 15 матчах и забил три гола.
Читайте также: "Интер" нацелился на форварда "Барселоны" Малкома. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22