"Барселона" определилась со стоимостью Малкома

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"Барселона" определилась со стоимостью Малкома

"Барселона" готова рассмотреть вариант с продажей вингера Малкома.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы готовы расстаться с 22-летним бразильцем за 50 миллионов евро. Ранее игроком интересовались "Ливерпуль" и "Интер".

Напомним, что "Барселона" приобрела Малкома летом 2018 года за 41 миллион евро.

В этом сезоне он принял участие в 15 матчах и забил три гола.

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