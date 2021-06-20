"Барселона" определилась со стоимостью Тринкау

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"Барселона" определилась со стоимостью Тринкау

Фото: инстаграм Франсишку Тринкау/Автор неизвестен

"Барселона" может продать португальского полузащитника Франсишку Тринкау в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Интерес к форварду проявляет английский топ-клуб.

В минувшем сезоне 21-летний Тринкау провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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