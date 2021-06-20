"Барселона" определилась со стоимостью Тринкау
Фото: инстаграм Франсишку Тринкау/Автор неизвестен
"Барселона" может продать португальского полузащитника Франсишку Тринкау в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Интерес к форварду проявляет английский топ-клуб.
В минувшем сезоне 21-летний Тринкау провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Месси согласовал контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)
-
Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня
-
Зарема рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020
-
Италия обыграла Уэльс, одержав третью победу подряд на Евро-2020
Лента новостей
-
"Барселона" определилась со стоимостью Тринкау
-
Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина
-
Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым
-
Лунев продолжит карьеру в "Зените"
-
2
Гризманн ярко высказался о Роналду
-
Зарема рассказала, как она не допустила переходы Кудряшова и Смольникова в "Спартак"
-
1
Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)
-
Бэйл отреагировал на выход Уэльса в плей-офф Евро-2020
-
Ярмоленко рассказал, чем закончился его конфликт со Степаненко
-
1
Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей
-
Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня
-
Зарема рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020
-
Италия обыграла Уэльс, одержав третью победу подряд на Евро-2020
-
ЦСКА нацелился на защитника сборной России
-
Российский форвард Обольский перейдет в испанский клуб
-
"Барселона" может вернуть Паулиньо
-
Шакири установил "вечный" рекорд сборной Швейцарии
-
Коларов покинет "Интер"
-
Переход Глушакова в "Нижний Новгород" сорвался
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18