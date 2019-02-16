"Барселона" определилась со стратегией по трансферу де Лигта
"Барселона" определилась со стратегией по трансферу защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен активизировать переговоры по переходу 19-летнего голландца, если Самюэль Умтити всё же решится сделать операцию на колене.
Напомним, что на юного центрбека претендуют многие европейские гранды, в том числе "Ювентус", "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Сам де Лигт не спешит принимать решение по своему будущему, поскольку ждёт предложения от "Барселоны".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
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|Леванте
|23
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|15
|Реал Вальядолид
|23
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|Сельта Виго
|23
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|Жирона
|23
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|18
|Райо Вальекано
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