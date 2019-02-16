"Барселона" определилась со стратегией по трансферу де Лигта

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"Барселона" определилась со стратегией по трансферу де Лигта

"Барселона" определилась со стратегией по трансферу защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен активизировать переговоры по переходу 19-летнего голландца, если Самюэль Умтити всё же решится сделать операцию на колене.

Напомним, что на юного центрбека претендуют многие европейские гранды, в том числе "Ювентус", "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Сам де Лигт не спешит принимать решение по своему будущему, поскольку ждёт предложения от "Барселоны".

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