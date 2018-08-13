"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Погба

Теги барселонаманчестер юнайтедполь погба

"Барселона" определилась со стратегией по трансферу ПогбаКаталонская "Барселона" определилась со своей стратегией по возможному подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям The Telegraph, если "сине-гранатовым" не удастся заполучить француза до закрытия текущего трансфера, они предпримут новые попытки подписать его уже ближайшей зимой или по окончанию сезона 2018/2019, по ходу которого они намерены внимательно следить за ситуацией с 25-летним хавбеком "красных дьяволов".

Напомним, вчера "Барселона" выиграла Суперкубок Испании. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов