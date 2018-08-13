"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Погба

Каталонская "Барселона" определилась со своей стратегией по возможному подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям The Telegraph, если "сине-гранатовым" не удастся заполучить француза до закрытия текущего трансфера, они предпримут новые попытки подписать его уже ближайшей зимой или по окончанию сезона 2018/2019, по ходу которого они намерены внимательно следить за ситуацией с 25-летним хавбеком "красных дьяволов".