"Барселона" определилась со стратегией по возможному трансферу Неймара

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

"Барселона" готовит предложение по трансферу бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Catalunya Ràdio.

По сведениям источника, каталонский клуб оценивает бразильца в 70-80 миллионов евро. "Барселона" вряд ли сможет заплатить такую сумму, поэтому попробует включить в сделку кого-то из своих игроков.

Ранее сообщалось, что 29-летний Неймар отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года, так как хочет вернуться в "Барселону".

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