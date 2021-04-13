"Барселона" определилась со стратегией по возможному трансферу Неймара
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
"Барселона" готовит предложение по трансферу бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Catalunya Ràdio.
По сведениям источника, каталонский клуб оценивает бразильца в 70-80 миллионов евро. "Барселона" вряд ли сможет заплатить такую сумму, поэтому попробует включить в сделку кого-то из своих игроков.
Ранее сообщалось, что 29-летний Неймар отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года, так как хочет вернуться в "Барселону".
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
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|20
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|20
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|20
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|20
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