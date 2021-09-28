"Барселона" опровергла информацию о предложении компании из ОАЭ выкупить их долг

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"Барселона" опровергла информацию о предложении компании из ОАЭ выкупить их долгФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселоне" не поступало предложение о выкупе их долга, сообщает журналист Самюэль Марсден.

По информации источника, в каталонском клубе опровергли информацию о том, что компания из ОАЭ сделал им предложение о выкупе долга.

Ранее сообщалось, что дубайская компания предложила "Барселоне" кредит на 1,5 миллиарда евро с низкими процентами для погашения всего нынешнего долга (1,35 миллиарда евро). 

Условия были бы очень благоприятными для клуба, поскольку у него был бы полный мораторий на два года, то есть в этот период клуб не был бы обязан ничего платить, и с возможностью его продления до 12 лет.

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