"Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией"

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

"Барселона" оптимистично смотрит на развитие переговоров с Гави о новом контракте, сообщает инсайдер Фернандо Поло.

Однако, по информации источника, в каталонском клубе знают, что есть много заинтересованных клубов. Особое беспокойство вызывает интерес мюнхенской "Баварии".

Немецкий клуб очень внимательно следит за ситуацией с полузащитником на случай, если его продление контракта с "Барсой" не увенчается успехом.

Об интересе "Баварии" стало известно вскоре после того, как будущее Левандовского стало известно "Барсе". Несмотря на все это, в стане сине-гранатовых уверены, что в конечном итоге продлят контракт с Гави.

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