"Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией"
Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен
"Барселона" оптимистично смотрит на развитие переговоров с Гави о новом контракте, сообщает инсайдер Фернандо Поло.
Однако, по информации источника, в каталонском клубе знают, что есть много заинтересованных клубов. Особое беспокойство вызывает интерес мюнхенской "Баварии".
Немецкий клуб очень внимательно следит за ситуацией с полузащитником на случай, если его продление контракта с "Барсой" не увенчается успехом.
Об интересе "Баварии" стало известно вскоре после того, как будущее Левандовского стало известно "Барсе". Несмотря на все это, в стане сине-гранатовых уверены, что в конечном итоге продлят контракт с Гави.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20