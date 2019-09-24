"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира

Пресс-служба "Барселоны" на официальном матче опубликовала список из 17 причин, почему аргентинский нападающий команды Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

1. Чемпион Испании и обладатель Суперкубка Испании.

2. Лучший бомбардир чемпионата Испании

3. Обладатель "Золотой бутсы"

4. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов.

5. 600-й гол в составе "Барселоны"

6. Самое большое количество голов со штрафных в топ-чемпионатах Европы.

7. 400-й гол в чемпионате Испании

8. Месси в шестой раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за сезон.

9. Рекорд по количеству побед в чемпионате Испании

10. Рекорд по количеству побед за "Барселону".

11. Рекордное количеству выигранных титулов чемпиона Испании в истории "Барселоны".

12. Лидер Примеры по голевым передачам.

13. Бронзовая медаль Кубка Америки.

14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.

15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.

16. Более 50 хет-триков за карьеру.

17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.

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