"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира

10 Теги барселоналионель месси

"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира

Пресс-служба "Барселоны" на официальном матче опубликовала список из 17 причин, почему аргентинский нападающий команды Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

1. Чемпион Испании и обладатель Суперкубка Испании.

2. Лучший бомбардир чемпионата Испании

3. Обладатель "Золотой бутсы"

4. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов.

5. 600-й гол в составе "Барселоны"

6. Самое большое количество голов со штрафных в топ-чемпионатах Европы.

7. 400-й гол в чемпионате Испании

8. Месси в шестой раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за сезон.

9. Рекорд по количеству побед в чемпионате Испании

10. Рекорд по количеству побед за "Барселону".

11. Рекордное количеству выигранных титулов чемпиона Испании в истории "Барселоны".

12. Лидер Примеры по голевым передачам.

13. Бронзовая медаль Кубка Америки.

14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.

15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.

16. Более 50 хет-триков за карьеру.

17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.

Не пропустите: Пять рекордов, которые Лионель Месси может побить в этом сезоне. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Все говорит от том, что он лучший в Испании за прошлый год. При чем тут мир? " Рекорд по количеству побед в чемпионате Испании" - Такие факты особенно забавляют)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Уже не знают как оправдать коррупцию))Главную причину забыли - если Месси не помогать, он уничтожит нашу планету!

Ответить
jugulator
Пьянь

Так Звезда смерти это его изобретение?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я,конечно,не смотрел Звездных Войн,но,думаю,он пользуется плодами разработок Блаттера

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

Друх, поставить тебе ещё один плюсик?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Естественно!

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

пять рублей даш?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отправлю почтой России....

Карлыч69
Карлыч69

а два?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Проставь,сразу за всю четверть учебного года

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев может возглавить "Динамо"

Бердыев может возглавить "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов