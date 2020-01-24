"Барселона" опубликовала аниме с футболистами в честь китайского Нового года

"Барселона" в твиттере поздравила всех болельщиков с китайским Новым годом с помощью ролика в стиле аниме.

На видео главными героями вступили нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Луис Суарес, голкипер Марк-Андре тер Штеген, а также один из игроков женской команды.

Напомним, Новый год по китайскому календарю наступит 25 января.

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