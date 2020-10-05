"Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2019/20

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"Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2019/20

Стал известен убыток "Барселоны" по итогам прошлого сезона.

Напомним, пандемия коронавируса повлияла на бюджет многих топ-клубов Европы. Убыток каталонской команды за сезон-2019/20 составил 97 миллионов евро. "Барселона" потеряла большое количество денег из-за отмененных внутренних и международных турниров.

Напомним, болельщикам в Испании по-прежнему запрещено посещать стадионы.

Общая выручка "Барсы" -  по итогам прошедшего сезона - 855 млн евро, расходы - 955 млн евро. По сравнению с сезоном-2018/19 выручка упала на 135 млн евро, а расходы сократились на 18 млн евро.

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