"Барселона" опубликовала фото Гризманна с косичкой

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн сменил имидж. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев в инстаграме.

"Сине-гранатовые" в соцсети опубликовали фото француза с косичкой.

В нынешнем сезоне Гризманн в 37 матчах забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Чемпионат Испании возобновится 11 июня.

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