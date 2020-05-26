"Барселона" опубликовала фото Гризманна с косичкой

3 Теги барселонаантуан гризманн

"Барселона" опубликовала фото Гризманна с косичкой

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн сменил имидж. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев в инстаграме.

"Сине-гранатовые" в соцсети опубликовали фото француза с косичкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от FC Barcelona (from ) (@fcbarcelona)

В нынешнем сезоне Гризманн в 37 матчах забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Чемпионат Испании возобновится 11 июня.

Не пропустите: "Барселона" не планирует продавать Гризманна этим летом| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Близнецы...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Жду мнения специалистов по косичкам на этом информационном ресурсе ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну чо , как? Пацаны,одобряете?В полку петухов прибыло ...

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