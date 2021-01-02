"Барселона" опубликовала информацию об операции Коутиньо

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"Барселона" опубликовала информацию об операции Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо успешно прооперирован в связи с травмой мениска на левой ноге.

Ожидается, что на восстановление бразильскому футболисту потребуется около трёх месяцев.

Напомним, что 28-летний хавбек получил повреждение во вторник.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барсу" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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