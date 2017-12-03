"Барселона" опубликовала информацию по травме Умтити

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"Барселона" опубликовала информацию по травме Умтити

"Барселона" на своём официальном сайте опубликовала информацию по травме защитника Самюэля Умтити.

Медицинский штаб каталонского клуба диагностировал у француза повреждение задней поверхности бедра правой ноги. Сроки восстановления составят около 8 недель.

Таким образом, Умтити пропустит порядка 14 официальных матчей, включая Эль Класико против "Реала", которое состоится 23 декабря. | http://soccernews.ru

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