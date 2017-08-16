"Барселона" опубликовала официальное сообщение по трансферу Паулиньо

Теги барселонапаулиньожозеп мария бартомеу

"Барселона" опубликовала официальное сообщение по трансферу ПаулиньоКаталонская "Барселона" опубликовала официальное сообщение по трансферу Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд".

"Сегодня утром "Барселона" потребовала от авторов статьи, а также представителей СМИ, которые опубликовали информацию, обвиняющую президента клуба Хосепа Марию Бартомеу в том, что он подписал Паулиньо в интересах своей компании, опровергнуть свои слова.

Учитывая ложную природу этой новости и тот факт, что она подразумевает незаконную деятельность, клуб и президент в качестве физического лица, в случае, если не поступит официального опровержения, предпримут соответствующие юридические шаги. Эти шаги будут включать конкретный запрос о возмещении ущерба, нанесенного в отношении образа клуба", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".

Напомним, "Ливерпуль" хочет совершить обмен игроками с "Барселоной". | soccernews.ru

комментарии
Саныч

Явно хочет развалить команду,или поставить на колени,кажись он на РЕАЛ работает)))Домой его !!!

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов