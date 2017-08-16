Каталонская "Барселона" опубликовала официальное сообщение по трансферу Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд".

"Сегодня утром "Барселона" потребовала от авторов статьи, а также представителей СМИ, которые опубликовали информацию, обвиняющую президента клуба Хосепа Марию Бартомеу в том, что он подписал Паулиньо в интересах своей компании, опровергнуть свои слова.

Учитывая ложную природу этой новости и тот факт, что она подразумевает незаконную деятельность, клуб и президент в качестве физического лица, в случае, если не поступит официального опровержения, предпримут соответствующие юридические шаги. Эти шаги будут включать конкретный запрос о возмещении ущерба, нанесенного в отношении образа клуба", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".

Напомним, "Ливерпуль" хочет совершить обмен игроками с "Барселоной". | soccernews.ru