"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"

1 Теги барселонареал мадрид

"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"

Пресс-служба "Барселоны" озвучила позицию клуба касательно переноса матча 10-го тура Примеры против мадридского "Реала".

В официальном заявлении "сине-гранатовых" говорится, что клуб изначально хотел провести игру 26 октября на "Камп Ноу", поскольку "полностью уверен в цивилизованном и мирном поведении своих фанатов".

В связи с тем, что переноса Эль Класико избежать не удалось, "Барса" предлагает организовать матч 18 декабря.

Также "блауграна" принесла извинения болельщикам за неудобства и пообещала вернуть деньги за уже купленные билеты.

Напомним, что "Барселона" и "Реал" должны согласовать дату проведения матча до утра понедельника. В противном случае этим займётся Комитет по проведению соревнований.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

а что если до декабря протесты не утихнут?

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