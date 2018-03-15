"Барселона" опубликовала официальную информацию по травме Бускетса

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"Барселона" опубликовала официальную информацию по травме БускетсаКаталонская "Барселона" на своем официальном сайте опубликовала информацию по травме своего полузащитника Серхио Бускетса, полученную им во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

"Медицинские тесты подтвердили, что Серхио Бускетс сломал фаланг пальца на правой ноге. Ожидается, что он выбыл из строя примерно на 3 недели", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, Иньеста близок к уходу из "Барселоны". | soccernews.ru

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