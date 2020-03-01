"Барселона" опубликовала три лучших гостевых гола в ворота "Реала" в преддверии "класико"

Теги барселонареал мадрид

"Барселона" опубликовала три лучших гостевых гола в ворота "Реала" в преддверии "класико"

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала три лучших гола в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в преддверии встречи с мадридцами в матче 26-го тура чемпионата Испании.

На видео голы в составе каталонского клуба забивают Лионель Месси (2011 год, Лига Чемпионов), Роналдиньо (2006 год, чемпионат Испании) и Диего Марадона (1983 год, Кубок испанской лиги).

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 1 марта, и начнется в 23:00 мск.

После 25 туров "Барселона" с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал" занимает второе место, набрав 53 очка.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов