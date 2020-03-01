"Барселона" опубликовала три лучших гостевых гола в ворота "Реала" в преддверии "класико"

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала три лучших гола в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в преддверии встречи с мадридцами в матче 26-го тура чемпионата Испании.

На видео голы в составе каталонского клуба забивают Лионель Месси (2011 год, Лига Чемпионов), Роналдиньо (2006 год, чемпионат Испании) и Диего Марадона (1983 год, Кубок испанской лиги).

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 1 марта, и начнется в 23:00 мск.

После 25 туров "Барселона" с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал" занимает второе место, набрав 53 очка.

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