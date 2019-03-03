"Барселона" опубликовала видео из раздевалки после победы в Эль Класико

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях обыграла мадридский "Реал"со счётом 1:0.

После победы в Эль Класико в официальном твиттере "сине-гранатовых" появилось видео из раздевалки каталонской команды. Ролик подписан "дежавю".

Напомним, что "Барселона" во второй раз выиграла на "Сантьяго Бернабеу" на текущей неделе. В среду "блауграна" разгромила "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

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