"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

Пресс-служба "Барселоны" выложила видеоролик с первым занятием команды после возобновления тренировочного процесса.

Напомним, что сегодня игроки "сине-гранатовых" работали на клубной базе "Сиутат Эспортива Жоан Гампер".

Футбольный сезон в Испании может возобновиться 20 июня. С марта он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, но "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

Не пропустите: Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина. | http://soccernews.ru