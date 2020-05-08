"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

3 Теги барселона

"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

Пресс-служба "Барселоны" выложила видеоролик с первым занятием команды после возобновления тренировочного процесса.

Напомним, что сегодня игроки "сине-гранатовых" работали на клубной базе "Сиутат Эспортива Жоан Гампер".

Футбольный сезон в Испании может возобновиться 20 июня. С марта он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, но "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

Не пропустите: Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лучший футболист в мире ? Картонная подделка!

Ответить
lesnovsky

Барса - чемпион... Лео - 7 ЗМ.... Туринский пидор - в жопе...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

По лицу Лео понятно,его заставили пахать!Наконец-то!Плюшевый лидер!...

Ответить

главное

"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро

"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов