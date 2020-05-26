"Барселона" опубликовала видео с фрагментом тренировки клуба. Месси блистает

"Барселона" в своем твиттере выложила фрагмент тренировки, на которой запечатлен капитан команды Лионель Месси.

На видео видно, как аргентинец ловко обращается с мячом, доказывая, что во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, не растерял свои навыки.

Пресс-служба написала над роликом: "Футбол не готов", намекая на то, что футбольный мир не готов к игре против Месси.

Напомним, чемпионат Испании, скорее всего, возобновится 11 июня. В этот день "Севилья" встретится с "Бетисом". Все матчи пока будут проходить без болельщиков.

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