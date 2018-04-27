"Барселона" опубликовала видеоролик, посвящённый Иньесте

"Барселона" в своём твиттере опубликовала видеоролик, посвящённый капитану команды Андресу Иньесте, который сегодня объявил об уходе из клуба.

"Будем всегда благодарны тебе, Андрес Иньеста" - гласит описание к ролику.

Напомним, что 33-летний Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" он выступает с 2002 года, сыграл 669 матчей, забил 57 голов и выиграл 31 трофей.

Не пропустите: Иньеста: "Я никогда не буду играть против "Барселоны". | http://soccernews.ru