"Барселона" опубликовала видеоролик, посвящённый Иньесте

Теги барселонаандрес иньеста

"Барселона" опубликовала видеоролик, посвящённый Иньесте

"Барселона" в своём твиттере опубликовала видеоролик, посвящённый капитану команды Андресу Иньесте, который сегодня объявил об уходе из клуба.

"Будем всегда благодарны тебе, Андрес Иньеста" - гласит описание к ролику.

Напомним, что 33-летний Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" он выступает с 2002 года, сыграл 669 матчей, забил 57 голов и выиграл 31 трофей.

Не пропустите: Иньеста: "Я никогда не буду играть против "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 34 48
8 Хетафе 34 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Леванте 35 40
17 Эспаньол 34 39
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов